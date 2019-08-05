РИАМО - 5 авг. ПАО «Росбанк» признали виновным в нарушении закона о рекламе, а его должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе в отношении ПАО «Росбанк», выразившегося в распространении СМС-рекламы без указания всех существенных условий, определяющих полную стоимость кредита», - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ организация был признана нарушителем. По закону в рекламе займов обязательно должны быть указаны все условия, влияющие на конечную стоимость кредита.

В данном случае штраф придется заплатить должностному лицу ПАО «Росбанк» - всего 20 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы в разы значительнее. За такое же нарушение кредитная организация должна была бы заплатить от 300 до 800 тысяч рублей.