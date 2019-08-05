РИАМО - 5 авг. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в понедельник днем отменили и задержали 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны два рейса. В «Домодедове» задержали десять рейсов, еще четыре отменили. В «Шереметьеве» задержали десять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.