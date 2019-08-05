РИАМО – 5 авг. Мусоровоз сбил пешехода в Уваровском переулке в районе дома 10, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления ГИБДД по Москве.

«В результате ДТП по адресу: Уваровский переулок, дом 10 пострадал один человек – пешеход, который был сбит водителем мусоровоза. Пострадавший находится в больнице», – отметила собеседник агентства.

По ее словам, медики не говорят о степени тяжести состояния пешехода. Кроме того, в настоящее время не удалось установить истинную причину дорожного инцидента.