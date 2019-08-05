РИАМО - 5 авг. Сервис «Яндекс.Еда» начал сотрудничать с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», теперь его партнеры будут помогать с поиском пропавших людей, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

С «Лиза Алерт» уже успешно работает «Яндекс.Такси» - с декабря 2018 года водители партнеров сервиса неоднократно помогали в поисках людей. Теперь сотрудничество расширяется - и к поиску пропавших людей присоединятся и добровольцы-курьеры партнеров, сотрудничающих с сервисом «Яндекс.Еда».

«Яндекс.Еда» провел опрос среди партнеров курьерских служб: 90% согласны получать ориентировки в мессенджере и участвовать в поиске. <…> Те, кто готов помогать в поисках, будут получать сообщения о людях, которых «Лиза Алерт» ищет в их городе», - уточняется в сообщении.

Рассылка будет оперативной: после получения информации от «Лиза Алерт», ее сразу же отправят курьерам партнеров. Если курьер заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда.

«Сотрудничество с сервисами «Яндекса» для нас большая удача, потому что те, кто в силу профессии весь день проводят на городских улицах, могут оказать значительную помощь в поиске пропавших. У нас уже есть очень успешный опыт участия в наших поисках водителей партнеров «Яндекс.Такси», - отметил председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Он высказал уверенность, что курьеры партнерских служб «Яндекс.Еды» тоже будут помогать тем, кто потерялся. Возможно, именно их свидетельство окажется решающим в поиске пропавшего человека.

Сотрудничество «Яндекс.Еды» и «Лиза Алерт» началось во всех городах, в которых работает сервис. Сейчас их 25: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Сочи, Ярославль, Тольятти, Челябинск, Рязань, Екатеринбург, Саратов, Тюмень, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Омск, Пермь и Пенза.