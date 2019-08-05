РИАМО - 5 авг. В столице пройдет первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend с 9 по 11 августа, совместная инициатива столичных художников, кураторов и галеристов охватит около 30 выставочных залов и музеев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль каждый год будет направлен на обсуждение наиболее актуальных проблем. В этот раз он посвящен утилизации отходов и осмысленному потреблению.

«На площадках фестиваля в общей сложности будет представлено 10 тысяч картин и фотографий, которые создали 300 художников. Кроме того, в товариществе «Рябовская мануфактура» (станция метро «Тульская»), в Аптекарском огороде и в парке «Зарядье» появится пять арт-объектов, объединенных темой переработки мусора», - отмечается в материале.

В рамках фестиваля москвичам представится возможность побывать в студиях художников. Например, 9 августа с 17:00 до 18:30 можно будет посетить «замок», где живет и работает художница и скульптор Александра Ивлева, известная как Weld Queen, что в переводе с английского означает «королева сварки». Она покажет основные рабочие пространства, где создаются произведения, офис, башню, где хранятся работы, а также «королевские покои».

Ивлева расскажет о творческом пути, о своих наиболее известных скульптурах, а также о планах на будущее, в том числе о строительстве масштабной инсталляции «Аэродром для витания в облаках» на американском фестивале Burning man.

В галерейном кластере Cube 10 августа с 12:30 до 14:00 пройдет лекция магистра современного искусства Люси Виноград «Искусство и бренды». Арт-эксперт расскажет о рынке современного искусства и о том, как начать свою арт-коллекцию, а также покажет удивительные кейсы из мира искусства: например, как продать невидимую картину.

11 августа с 18:00 до 19:30 стоит посетить арт-кластер «Винзавод». Здесь резиденты открытых студий проведут экскурсию и расскажут о своих проектах и любимых местах, а также о работе на одной из главных площадок российского современного искусства. Кроме этого на «Винзаводе» будут работать еще шесть выставок.

Чтобы посетить эти и другие мероприятия фестиваля, необходимо пройти бесплатную регистрацию.