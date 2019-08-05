РИАМО - 5 авг. В Подмосковье, несмотря на проливные дожди, продолжается уборка зерновых культур, урожай собрали уже с 21,5 тысячи гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Уборка урожая колосовых культур в регионе продолжается. Зерновые и зернобобовые убраны на сегодняшний день на площади 21,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составляет 61,5 тысяч тонн при средней урожайности 28,6 центнера с гектара», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На данный момент уборка зерновых идет уже во всех хозяйствах области. Сбор урожая планируется завершить в максимально кратчайшие сроки. В уборке этих культур лидируют аграрии городских округов Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды.

С полей Подмосковья сейчас собирают не только зерновые культуры, но и урожай озимых пшеницы и ржи, масличные и овощи.

«Масличные культуры убраны с 806 гектаров, валовый сбор составил более 2 тысяч тонн при урожайности 25,1 центнера с гектара. Овощи убраны с 1,2 тысячи гектаров, валовый сбор составляет 21,1 тысячи тонн, ранний картофель убран с 210 гектаров, сбор составил 5,3 тысячи тонн при урожайности 227 центнеров с гектара», - подытожил Разин.

Кроме того, на сельхозугодиях Московской области началась подготовка к посеву озимых, а также идет вспашка земли и внесение удобрений. Продолжается заготовка кормов для животноводства.