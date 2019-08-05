РИАМО – 5 авг. Под эстакадой Третьего транспортного кольца в районе ММЦД «Москва-Сити» сделают многоуровневый паркинг, в первом блоке будет 336 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На первом этапе паркинг будет рассчитан на 336 машино-мест, позже его вместимость увеличится. Это хороший пример того, как можно и нужно использовать пустующие пространства под эстакадами и мостами. И, кстати, далеко не первый в Москве, например, успешно функционирует небольшой скейт-парк под эстакадой рядом с метро «Парк культуры», – отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что на территории делового центра «Москва-Сити» начнется строительство нового небоскреба.

Кузнецов уточнил, что по этой причине возрастет и потребность в парковочных местах.

Паркинг будет иметь три наземных этажа и один подземный. В отделке фасадов решено использовать панели из оцинкованного металла, выкрашенные в белый, светло-серый и красный оттенки. Въезды на парковку запроектированы с улицы Тестовская.

Проектировщик – мастерская имени Шехояна.