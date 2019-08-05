РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. В девяти жилых домах в поселке Арзангельское подмосковного Красногорска в понедельник отключили подачу холодной воды из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте ПАО «Водоканал».

«Пятого августа с 9:00 до 17:00 отключена подача холодной воды по адресу: поселок Архангельское, дома №№1, 2, 5, 18, 21, 27, 28, 29, 30», - говорится в сообщении.

Добавляется, что отключение связано с проведением ремонтных работ.