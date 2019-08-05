РИАМО - 5 авг. Из открытого окна квартиры на втором этаже в Одинцове выпал трехлетний малыш, который находился дома с дедушкой, по предварительным данным, травмы не тяжелые, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Одинцово. Из окна второго этажа выпал трехлетний малыш. Родители оставили четырех детей с дедушкой и бабушкой. Когда бабуля ходила на кладбище, а старшие дети гуляли, младшие были под присмотром дедушки. В комнате было открыто окно. Пока дедуля был на кухне, один из малышей выпал из окна... К счастью, жив и, предварительно, травмы не тяжелые», - написала Мишонова в Instagram.

Она также подчеркнула, что у врачей есть подозрение на перелом позвоночника у ребенка.

«Очень надеюсь, что все обойдется и малыш быстро поправится. А родители поставят, наконец-то, блокираторы на окна и у себя дома, и у родни», - уточнила детский омбудсмен в Подмосковье.

Она отметила, что, по данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, дети чаще выпадают из окон 2-3 этажа, чаще всего это дети в возрасте до трех лет.

«Поставьте, специальные устройства на окна прямо сегодня. Оставляя детей с другими членами семьи, проинструктируйте их о мерах детской безопасности, даже если вам кажется, что они опытные люди и должны все понимать сами (окна, бытовая химия, лекарства, неустойчивая мебель)», - добавила Мишонова.

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