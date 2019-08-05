РИАМО - 5 авг. В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к «Открытию», она продается примерно по 5 рублей за строку, пишет «Коммерсант».

«DeviceLock сообщила <…> о продаваемой в сети базе данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку. Весной в компании уже рассказывали об утечке данных граждан — клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir: методом подбора можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания», - говорится в сообщении.

После обращения DeviceLock в апреле банк закрыл уязвимость, но данные снова появились в Сети.

Пока специалисты не могут сказать, как повлияла утекшая база на результативность атак на клиентов банка.

«С начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка — физлиц, сумма хищения со счета колеблется от 3 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. От клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений в полицию, порядка 20-30 с начала года», - отметил источник, близкий к правоохранительным органам.

Представитель банка «Открытие» отметил, что ухудшения ситуации нет, так как число результативных атак на клиентов крайне незначительно. А в случае хищения средств клиентов из базы их обращения будут рассматриваться «индивидуально».

ЦБ традиционно отказался комментировать ситуацию с действующим банком.

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