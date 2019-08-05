РИАМО – 5 авг. Ремонт дорожного полотна проведут в Орехово-Зуеве на территории автовокзала, а также Центральной городской больницы, больницы №5 и специализированного дома ребенка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«На Привокзальной площади планируется заменить более 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Тротуары и дорогу отремонтируют также на территории около Центральной городской больницы, больницы №5 и специализированного дома ребенка на улице Парковской», – говорится в сообщении.

Работы завершат до конца сентября. Заказчиком является ГБУ МО «Мосавтодор».