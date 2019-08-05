РИАМО – 5 авг. На борту автомобилей «Яндекс.Такси» будут работать системы мониторинга усталости водителей, которые будут блокировать доступ к новым заказам в случае неудовлетворительного результата, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Партнером агрегатора такси по внедрению технологии станет компания VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система». Ее опробуют на нескольких тысячах автомобилей, в том числе и те, которые входят в Uber Russia, который объединился с «Яндекс.Такси» в феврале 2018 года. К введению аналогичной системы готовятся и конкуренты «Яндекс.Такси».

«Работу системы будет обеспечивать инфракрасная камера с программным обеспечением, разработанным «Яндекс.Такси». Находясь на лобовом стекле, она будет отслеживать состояние человека за рулем по 68 точкам на лице и определять степень усталости по частоте и длительности моргания, зеванию и наклонам головы. Обработка и анализ данных может происходить без подключения к интернету. Если состояние водителя будет критичным, он может получить предупреждающий сигнал или ограничение доступа к заказам», - отмечается в статье.

В материале отмечается, что в перспективе камера могла бы стать рыночным продуктом, который был бы полезен, например, дальнобойщикам или людям, совершающим длительные поездки на автомобиле. Сколько средств потребует разработка, решили не раскрывать, ранее компания сообщала, что в ближайшие три года инвестирует в технологии безопасности такси 4 миллиарда рублей.

Импульс для введения такой технологии возник после выхода законопроекта о регулировании рынка, который Госдума приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Согласно ему, для водителей начинает действовать новый режим труда и отдыха водителей, по которому им запретили переработки и начали отслеживать передвижения посредством ГЛОНАСС.

Аналогичные технологии рассматривают и конкуренты «Яндекс.Такси». Так, представитель «Ситимобил» рассказал, что вместе с коллегами из «Яндекс.Такси» и «Везет» тестирует систему обмена данными о времени водителей на линии, чтобы не допустить сверхурочной работы, а следовательно, и утомленность.