РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 авг. В Королеве мужчина ударил ножом собаку, полицейские задержали подозреваемого, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Инцидент произошел вечером 3 августа у магазина «Пятерочка» на улице Соколова в микрорайоне Юбилейный. О том, что мужчина ударил собаку ножом, сообщили в полицию жители города.

«Полицейскими установлен и задержан 45-летний местный житель, он доставлен в дежурную часть Болшевского отдела полиции УМВД России по городскому округу Королев. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказала Еруновская.

По словам очевидцев, собаку доставили в реабилитационный центр «Зоодом», пес находится в тяжелом состоянии, ветеринары оказывают ему помощь.