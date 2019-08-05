РИАМО – 5 авг. Почти 170 тысяч рублей незаконным путем списали с карты мужчины в столице, сообщило РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию 4 августа обратился гражданин с заявлением о пропаже банковской карты и списании денежных средств с нее.

«По адресу: улица Жукова, дом 70 в ресторане заявитель обнаружил пропажу банковской карты. Кроме того, с нее были списаны деньги в сумме 168649 рублей», – отметил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы добавил, что последний раз карту гражданин видел в середине июля текущего года.

По заявлению мужчины проводится проверка.