РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании поручил завершить ремонт кровель в многоквартирных домах округа до 20 октября, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее ремонт кровель планировали закончить в ноябре.

«Никому ремонт в ноябре не нужен. Я ставлю задачу отремонтировать все положенные по плану кровли до 20 октября», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах отремонтировали 592 подъезда. В работе сверх плана находятся еще 35 подъездов.

Ружицкий отметил, что готовность к началу отопительного сезона в горокруге составляет 67%. В частности, паспорта готовности получили 1347 домов. Из 30 водозаборных узлов подготовили 22.