РИАМО - 5 авг. Сильное похолодание, установившееся в столице этим летом, позволила торговым центрам повысить посещаемость, чаще всего москвичи предпочитают «гулять» по крупным ТЦ с большой развлекательной зоной, пишет «Коммерсант».

«Плохая погода сыграла на руку московским торговым центрам: посещаемость многих объектов выросла из-за отсутствия конкуренции со стороны парков и летних веранд ресторанов. Но привлечь дополнительный трафик удалось в основном крупным объектам, а районные торгцентры могут столкнуться с падением посещаемости на 10-15%», - говорится в сообщении.

По данным Watcom, количество посетителей на 1 тысячу квадратный метр торговой площади (shopping index)в среднем с 13 мая по 28 июля 2019 года Shopping Index вырос на 0,1% относительно предыдущих недель. Аналитики отмечают, что в эти даты показатель снижается на 3,7%.

«Текущую смену тренда аналитики объясняют относительно прохладной погодой, установившейся в Москве этим летом. Аналогичный тренд они уже отмечали летом 2017 года, когда в мае-июне в Москве и нескольких городах России шел снег», - поясняется в статье.

Так, средняя посещаемость ТРЦ «Мозаика» в июле выросла на 7,82% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в «Авиапарке» на 30-35% (тут это связывают не только с погодой, но и с открытием магазина IKEA).

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