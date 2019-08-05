РИАМО – 5 авг. Представители оппозиции, намеревавшиеся попасть в столичную думу, прежде всего, хотели бороться за отмену сбора подписей перед выборами в Госдуму 2021 года, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году. Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», – сказал в интервью «Российской газете» Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома пояснил, что отказываться от сбора подписей не стоит, однако, полагает, что сам процесс сбора нуждается в некоторой корректировке.

«Изменить сам процесс сбора подписей в поддержку выдвижения нужно. Лично я буду, скорее всего, предлагать проводить его в помещениях избирательных комиссий, а не на коленке, как сейчас. Приходит человек с паспортом, заносит свои данные, поддерживает, кого хочет, а член комиссии проверяет документ и подпись. Еще возможен вариант удостоверения подписи у нотариуса. В общем, надо обсуждать и обязательно менять», – разъяснил Горбунов.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Более 300 «мертвых душ» обнаружили в подписных листах 22 кандидатов в Мосгордуму>>