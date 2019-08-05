РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. В подмосковных Люберцах после пожара в заброшенном строении обнаружили труп мужчины, идет проверка, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории обслуживания гарнизона произошло 8 пожаров, из них 6 в Люберцах. Первого августа у дома №267 на Октябрьском проспекте в заброшенном строении сгорел мусор на площади 9 квадратных метров. Обнаружили труп мужчины, личность устанавливается», – сказал Катаев.

Он добавил, что 29 июля в 12:20 в деревне Кирилловка обгорела кровля частного дома, пострадавших нет. Тридцатого июля в поселке Красково на улице Осоавиахима сгорел автомобиль. Никто не пострадал. Также 30 июля в доме №17 на Юбилейной улице в одной из квартир обгорел балкон на площади 0,5 квадратного метра.

Первого августа на улице Московской, у дома №15 сгорел грузовой автомобиль. Второго августа в поселке Мирный на улице Полевой сгорела хозяйственная постройка. Пострадавших нет.