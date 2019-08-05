РИАМО – 5 авг. Женщина оставила ноутбук стоимостью 245 тысяч рублей в автомобиле одной из столичных каршеринговых фирм, вспомнив о забытой ценности, она решила вновь арендовать ту же машину, однако дорого гаджета в ней не оказалось, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Четвертого августа гражданка рассказала полицейским о том, что арендовала автомашину «С» в каршеринговой компании «Ю».

«Принадлежащий ноутбук она положила на заднее сиденье авто. Позднее она оставила машину по адресу: 3-й Самотечный переулок, дом 22, а сама ушла по дела. Через некоторое время она вспомнила, что забыла ноутбук в машине и решила арендовать ее снова», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что данный автомобиль заявительница обнаружила по адресу: улица Новослободская, дом 11.

«Ноутбука в салоне не оказалось. За это время автомашина была арендована другим лицом. Сумма ущерба 245 тысяч рублей», – пояснил представитель пресс-службы.

По данному факту проводится проверка.