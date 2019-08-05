РИАМО - 5 авг. Неизвестный злоумышленник начал раскладывать капканы с гвоздями на территории Пироговского лесопарка в Мытищах, пишет газета «Подмосковье сегодня».

«Ловушки представляют собой бетонные основания, из которых торчат ржавые гвозди. Уже есть пострадавшие. Местные лесники объявили «охоту» на незнакомца, желающего причинить людям вред», – говорится в сообщении.

Посетителей парка, который прилегает к ЖК «Императорские Мытищи», призвали к бдительности.

Как уточнил внештатный сотрудник Пироговского участкового лесничества Денис Захаров, на такой гвоздь-ловушку уже наступил молодой человек, у него обошлось повреждением мягких тканей.

«Сейчас лесники пытаются установить личность вредителя, которым, предположительно, является местный житель в возрасте около 50 лет. Есть подозрение, что он психически не здоров. Для дальнейшего разбирательства планируется привлечь правоохранительные органы», – пояснил Захаров.

Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области отметила, что пока в ведомство заявлений не поступало. Данные действия злоумышленника могут расцениваться как причинение умышленного вреда здоровью человека.

Помочь в поиске могут все посетители Пироговского лесопарка. Для этого нужно снять процесс установления ловушек на фотоаппарат или видеокамеру, после чего передать кадры в правоохранительные органы.

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