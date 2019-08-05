РИАМО – 5 авг. Список кандидатов на выборы в Мосгордуму окончательно будет сформирован к 20 августа, в ходе сбора подписей был пущен в ход очень широкий спектр грубых подделок, возникали и курьезные эпизоды, так, у 29 кандидатов проверка выявила свыше 14 тысяч подписей несуществующих людей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«В ходе сбора подписей был пущен в ход очень широкий спектр грубых подделок. Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы. В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у 8, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума. Были и курьезы. Например, один из кандидатов вместо необходимых примерно 5 тысяч подписей предоставил только одну – свою», – сказал Горбунов в интервью «Российской газете».

Кроме того, он рассказал об однофамилице мэра Ирине Собяниной.

«Она одна из активисток оппозиции, которая несмотря ни на что требует зарегистрировать их всех кандидатами в депутаты и допустить к выборам», – разъяснил Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома подчеркнул, что 57 кандидатам отказано в регистрации. Так, 18 из них представляли партии, а 39 выступали самовыдвиженцами.

«Примерно к 20 августа проверки должны закончиться и список кандидатов будет сформирован окончательно», – разъяснил Горбунов.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Окружной избирком не зарегистрировал Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы>>