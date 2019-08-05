РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Спортсменка из подмосковных Люберец стала третьей в метании копья на летней спартакиаде учащихся России, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета городского округа.

С 1 по 4 августа в городе Чебоксары прошла IX Летняя спартакиада учащихся России. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.

«Спортсменка Мария Арефина в финале соревнований заняла 3 место в метании копья с результатом 47.66 – норматив КМС. Поздравляем Марию и желаем дальнейших спортивных достижений», – говорится в сообщении.