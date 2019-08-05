РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 авг. Управление Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью выявило нарушения при проведении электронного аукциона на строительство пристройки к школе в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Стикс» на действия администрации городского округа Королев Московской области и комитета по конкурентной политике Московской области при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству пристройки на 500 мест к зданию школы №20.

«Согласно доводу жалобы, в документации об аукционе не установлен надлежащим образом порядок и способ обеспечения заявки на участие в нем. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о нарушении администрацией и комитетом положений Закона о контрактной системе и признало жалобу ООО «Стикс» обоснованной», – говорится в сообщении.

Дополнительно сотрудники управления нашли нарушение в установлении излишних требований к характеристикам товаров, необходимых для предоставления участниками закупки в составе своих заявок.

«Московское областное УФАС России выдало администрации городского округа Королев и комитету по конкурентной политике Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», – заключается в сообщении.