РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. На прошедшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,7 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«С 29 июля по 4 августа в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 31 уголовное дело, 25 из них раскрыли», – сказал Разгуляев.

По его словам, в частности раскрыли семь преступлений, связанных с наркотиками, две кражи и один угон.

Разгуляев добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 144 ДТП, из них одно – с шестью пострадавшими.