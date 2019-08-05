РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. В Подольске владельца точки общественного питания заставили убрать объявление, в котором говорилось, что алкогольные напитки продаются только при предъявлении российского паспорта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска через интернет-портал «Добродел» пожаловался, что в точке общественного питания «Пицца-экспресс 24» на улице Ленинградская, дом №22А, нарушают статью 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) при продаже алкогольной продукции (пива), так как продают ее только при предъявлении российского паспорта. Управление потребительского рынка администрации Подольска рассмотрело обращение и сделало выезд на место.

«В ходе мониторинга факты, изложенные в обращении, подтвердились. С индивидуальным предпринимателем провели разъяснительную беседу о недопущении нарушения закона РФ, в частности статьи 136 УК РФ. В случае повторного нарушения информация будет передана в органы внутренних дел для привлечения к административной и уголовной ответственности. <…> Табличка убрана. Фото прилагается», – сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

Он добавил, что руководитель точки общественного питания «Пицца-экспресс 24» принес свои извинения.

Согласно закону, дискриминация гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от одного года до двух лет.

Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.