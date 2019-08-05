РИАМО – 5 авг. В салоне автобуса на 109-м километре МКАД произошел конфликт между двумя пассажирами, в результате которого один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

«Четвертого августа в 00:28 в службу «02» поступило сообщение о драке в салоне автобуса на 109-м километре МКАД. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили гражданина 1991 года рождения, который нарядом скорой помощи был затем доставлен в медучреждение с телесными повреждениями», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что позднее сотрудники уголовного розыска полиции на улице Сталеварова по подозрению в избиении задержали гражданина 1997 года рождения.

«Установлено, что, находясь в салоне автобуса, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, он нанес множественные удары в область головы потерпевшему, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» – ред.). Избрана мера пресечения для подозреваемого – подписка о невыезде», – подчеркнул представитель пресс-службы.