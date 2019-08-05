РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании вручил благодарственное письмо за сотрудничество вертолетному заводу имени М.Л. Миля, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
«Мы активно взаимодействуем с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля. По целому ряду вопросов есть полное взаимопонимание, особенно по трудоустройству жителей. Хочу поблагодарить вас», – сказал Ружицкий.
Он вручил заместителю исполнительного директора Московского вертолетного завода М.Л. Миля Михаилу Фетисову благодарственное письмо за сотрудничество. Также он подарил предприятию книгу по истории Люберецкого края.
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