РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании вручил благодарственное письмо за сотрудничество вертолетному заводу имени М.Л. Миля, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы активно взаимодействуем с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля. По целому ряду вопросов есть полное взаимопонимание, особенно по трудоустройству жителей. Хочу поблагодарить вас», – сказал Ружицкий.

Он вручил заместителю исполнительного директора Московского вертолетного завода М.Л. Миля Михаилу Фетисову благодарственное письмо за сотрудничество. Также он подарил предприятию книгу по истории Люберецкого края.