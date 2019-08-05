РИАМО – 5 авг. Мужчина перевел мошеннику, представившемуся сотрудником одного из столичных банков, 3,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратился гражданин, который рассказал, что на его телефонный номер поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности «Р».

«Незнакомец сообщил мужчине, что с его расчетного счета произошло несанкционированное списание денежных средств, и что необходимо заблокировать денежные средства, которые находятся у гражданина на счету, для этого необходимо назвать номер карты. Затем сотрудник банка пояснил, что теперь необходимо перевести денежные средства на другой расчетный счет для их сохранности, для этого необходимо назвать пароль и код, который придет в СМС-сообщении», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина назвал все необходимые данные, которые потребовал сотрудник банка.

«Ущерб 3,5 миллиона рублей», – уточнил представитель пресс-службы.

По данному факту проводится проверка.