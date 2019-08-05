РИАМО - 5 авг. В кафе на Бескудниковском бульваре на севере Москвы между двумя посетителями разгорелась драка, в ходе которой один из ее участников нанес другому тяжелые телесные повреждения, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Свидетели потасовки сообщили об инциденте в полицию в 04:07 4 августа. Когда стражи правопорядка прибыли на место, они застали там избитого мужчину 1982 года рождения.

«Нарядом скорой помощи (гражданин - ред.) доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован в реанимацию с телесными повреждениями», — сообщил собеседник агентства.

Как стало позже известно, в 4:00 конфликт перерос в драку, в которой неизвестный причинил оппоненту телесные травмы и скрылся.

Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».