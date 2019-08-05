РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В деревне Быковка городского округа Подольск огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из частных домов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подольске в 00:42 понедельника в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Быковка, улица Полевая.

«В 01:36 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.