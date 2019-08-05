РИАМО – 5 авг. В Москве злоумышленник похитил девять электрических самокатов на сумму свыше 240 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В полицию 4 августа с заявлением о краже имущества обратился представитель ООО «Д».

«По его словам, неизвестный, в период времени с 10 мая по 3 июня 2019 года, находясь рядом с зоопарком по адресу: улица Баррикадная, дом 8, тайно похитил со стойки, принадлежащие ООО «Д», девять электрических самокатов с номерными знаками, стоимостью 26750 рублей за каждый», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что после совершения преступления неизвестный скрылся, причинив своими действиями ущерб компании на сумму 240,7 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».