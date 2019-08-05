РИАМО – 5 авг. Кубок мэра Москвы по хоккею состоится с 22 по 25 августа во дворце спорта «Мегаспорт», за победу поборются подмосковный «Витязь» и столичные «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, в составах которых находятся 12 олимпийских чемпионов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кубок мэра по хоккею пройдет с 22 по 25 августа во дворце спорта «Мегаспорт». Турнир проводится уже в 12-й раз и традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги», – говорится в сообщении.

Приз разыграют между собой подмосковный «Витязь» и московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества набранных очков.

Ранее обладателем главного трофея пять раз были динамовцы (2008, 2012, 2014, 2016, 2018 годы), четыре раза победа доставалась ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017 годы) и дважды – «Спартаку» (2009, 2015 годы). Участниками турнира разных лет становились также подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов».

«В этом году на лед в составах команд выйдут 12 олимпийских чемпионов. Болельщики увидят возвращение Олега Знарка на тренерский мостик в составе московского «Спартака» и станут свидетелями трех принципиальнейших московских дерби», – уточняется в материале.

В дни проведения матчей столичный департамент спорта организует развлекательные мероприятия. Главным нововведением турнира станет образовательная программа для юных болельщиков. Они смогут не просто наблюдать за происходящим на льду, но и услышат профессиональный комментарий хоккейного эксперта. Трансляция будет вестись через наушники, выданные перед началом матча.

Расписание матчей:

22 августа:

15:00 – «Динамо» (Москва – «Витязь» (Московская область);

19:15 – ЦСКА (Москва – «Спартак» (Москва).

24 августа:

15:30 – ЦСКА (Москва – «Витязь» (Московская область);

19:15 — «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва).

25 августа:

15:30 – «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Московская область);

19:15 – ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва).