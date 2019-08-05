РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Посетители фестиваля волшебных шаров в подмосковных Люберцах смогли послушать саксофон и скрипку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Фестиваль прошел вечером 4 августа в Центральном парке Люберец, его посетили влюбленные пары и семьи с детьми.

«Для влюбленных пар мы создали спокойное мероприятие – фестиваль волшебных шаров. Для них сегодня играл саксофон и скрипка», – сказал организатор фестиваля Роман Казаков.

По его словам, влюбленные пары полюбовались световым представлением, а волшебные шары забрали с собой.