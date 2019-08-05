РИАМО - 5 авг. Строящийся стадион в микрорайоне №25 Мытищ будет ориентирован не только на профессиональных спортсменов, но и на жителей городского округа, там могут установить уличные тренажеры, площадки для занятий акробатикой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ходе выездного совещания на строящемся стадионе в микрорайоне №25 глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поручил расширить возможности нового спортивного объекта. Стадион расположен в густонаселенном микрорайоне, где ведется строительство школы на 1,1 тысячи мест, поэтому планируется сделать его максимально доступным для жителей.

«Хотелось бы сориентировать его не только на профессиональный спорт. Мне кажется, в перспективе имеет смысл установить дополнительные элементы для людей без спортивной подготовки. Сейчас есть очень хорошие уличные тренажеры, площадки для занятий акробатикой, аэробикой. Дал поручения нашему управлению по физической культуре и спорту отработать этот вопрос», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что строительство данного стадиона идет по графику.

Новый стадион будет многофункциональным. Планируется футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговая дорожка, секторы для прыжков и толкания ядра, зоны для игровых видов спорта. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2020 год.

Предусмотрена установка двух электронных табло для трансляции счета матчей и сопроводительной информации.