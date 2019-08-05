РИАМО - 5 авг. Практически во все дни этой недели на территории Москвы и Подмосковья ожидаются дожди, а второй половине недели жителей региона ожидается потепление, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Дожди в регионе будут практически ежедневно. В разные дни они будут разной интенсивности и продолжительности», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что несмотря на пасмурную погоду, в регионе начнет теплеть. Уже к четвергу температура должна вернуться в норму и будет составлять 20-25 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют в Москве теплую вторую половину августа, показания термометров даже превысят нормальные значения. Средняя температура составит плюс 17-19 градусов. Столько обычно бывает в июле.

Количество осадков в августе прогнозируется на уровне 75-80 миллиметров, что в пределах нормы.