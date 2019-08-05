РИАМО – 5 авг. Полицейские проверили деятельность цеха по производству заготовок для шаурмы, расположенного в поселке Люберец, в ходе рейда задержали 19 нелегалов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области при поддержке бойцов Росгвардии проверена деятельность цеха по изготовлению пищевой продукции, расположенного на территории промышленной зоны в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.

«Установлено, что на производстве в антисанитарных условиях проживали и в несколько смен работали 19 граждан одной из Республик Средней Азии, 16 из которых не имели законных оснований для нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в ходе осмотра цеха полицейскими выявлены факты хранения мяса кур с истекшим сроком годности, а также несоблюдение ряда ветеринарно-санитарных правил. Установлено, что готовая продукция поставлялась в пункты общественного питания города Москвы и Московской области для приготовления шаурмы.

По результатам мероприятия в отношении нелегальных мигрантов составлено 16 административных протоколов по статье 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и статье 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» кодекса об административных правонарушениях РФ.

На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

«В отношении 45-летнего жителя города Москвы отделом дознания МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – пояснила Петрова.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, по результатам лабораторных исследований экспертами установлено, что изъятые образцы мясной продукции не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов.

В настоящее время деятельность цеха приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».