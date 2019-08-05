РИАМО - 5 авг. Ночью в Москве температура опустилась до плюс 6,7 градуса, в Подмосковье было зафиксировано плюс 1,9 градуса, что делает прошедшую ночь самой холодной этим летом, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Нынешняя ночь оказалась самой холодной ночью нынешнего лета. В Москве самая минимальная температура составила плюс 6,7 градуса. Еще холоднее было на территории области, на востоке Подмосковья зафиксировано плюс 1,9 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с завтрашнего дня в Московском регионе начнется потепление. Уже во второй половине недели температура может прийти к нормальным значениям.

На территории Москвы и Подмосковья в понедельник ожидаются северо-западный ветер со скоростью 11 метров в секунду, дождь и облачность, а максимальная температура не превысит плюс 17 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%. Среднесуточная температура воздуха пока отстает от нормы на 6-7 градусов.