РИАМО – 5 авг. В России средняя оплата труда за 20 лет выросла в 20 раз и составляет 30 тысяч рублей, более высокий среднемесячный доход имеют работники добывающей отрасли, представители образования и туризма являются аутсайдерами по размеру зарплат, сообщает РИА Новости.

В РФ, как и в большой части европейских стран, наблюдается процесс расслоения в уровнях заплат у разных людей, напоминают эксперты. По их мнению, одним из существенных факторов, определяющих уровень заработка, становится профессия и отрасль, в которой трудится человек.

«Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения», – отмечается в статье.

Высоко оплачивается труд работников в пяти сферах, наибольшая доля приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых». Так, высокий доход имеют нефтяники, газовики, а также шахтеры. Около 37% работников данной сферы могут похвастаться высоким заработком. Затем идет «Рыболовство и рыбоводство», здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников. Тем не менее, эксперты признают, что это достаточно малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тысяч человек.

«Не сильно отстает от лидирующих сфер финансовая отрасль. Очень высокую зарплату здесь получают банковские работники, связано это со значительной финансовой ответственностью. В целом хорошим заработком могут похвастаться более 33% работников данной сферы», – подчеркивается в материале.

Кроме того, еще в двух отраслях доля работников с высоким окладом находится на уровне заметно выше среднероссийского. На относительно высокие зарплаты могут в определенных ситуациях рассчитывать сотрудники, чья деятельность связана с IT и массовыми коммуникациями, а также представители отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность». По этим двум направлениям более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75 тысяч рублей и выше.

«Менее 15 тысяч рублей в месяц получают более 20% работников четырех отраслей российской экономики, в том числе образования и туризма», – дополняется в сообщении.

Отраслью-аутсайдером эксперты признали «Легкую промышленность», где «мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата». По оценкам исследователей, менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывают свыше 30% работников этой сферы.

«Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в таких отраслях как «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны», – разъясняется в статье.