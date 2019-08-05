РИАМО – 5 авг. В парке Победы в Зеленограде в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории начались работы по экологической реабилитации Большого городского пруда, которые планируют завершить в сентябре, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«До начала работ по благоустройству было проведено гидрологическое исследование, согласно которому глубина иловых отложений на дне прудов местами составляет более 1 метра. Помимо этого, подпорные стенки их берегов находились в неудовлетворительном состоянии. Для очистки дна от многолетних иловых отложений и берегоукрепления был произведен спуск воды в Большом и Малом городских прудах», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что для выемки влагоперенасыщенную иловую массу перемешивают с песком – эта мера позволяет ее стабилизировать, после чего ил собирают и вывозят. Для этого используется грузовая спецтехника: на начальном этапе в работе было задействовано более 100 единиц, включая самосвалы, экскаваторы и бульдозеры.

Помимо этого, специалисты проводят укрепление бетонных подпорных стен берегов габионами – сетчатыми конструкциями, которые заполняют гранитным камнем. В зоне существующего пляжа на Большом городском пруду была произведена замена песка: старый загрязненный песок был вывезен и завезен новый.

Также представитель пресс-службы отметил, что Большой городской пруд занимает особое место в композиции парка Победы в Зеленограде. Немного западнее располагается Малый городской пруд, вместе они фактически образуют единый водоем площадью около 12 гектар. В сентябре, по окончании всех работ, пруды будут вновь заполнены водой.

В ведомстве напомнили, что вдоль берегов Большого городского пруда со стороны парка Победы и Дендропарка в Зеленограде ведется устройство двух прогулочных набережных на сваях. Помимо этого, в парке возводятся новая лодочная станция и две спасательные вышки.

По окончании благоустройства в городе появится еще одно комфортное место для семейного отдыха и прогулок с детьми. В благоустроенном парке создадут все условия для полезного и приятного досуга для населения всех групп и возрастов.

Полностью завершить работы по благоустройству парка Победы планируется в текущем году.