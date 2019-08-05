РИАМО - 5 авг. До конца лета жители столицы могут посетить в городских парках уроки по фехтованию на световых мечах и саберфайтингу, а также послушать лекции по ведению страниц в соцсетях, научиться рисовать песком и мастерить украшения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетить уроки по фехтованию световыми мечами, научиться рисовать песком или мастерить украшения и предметы декора для дома горожане могут в парках столичного департамента культуры. Этим летом необычные развлечения для взрослых и детей подготовили в «Зарядье», «Северном Тушине», а также Филевском, Перовском и Таганском парках. Все занятия для гостей парков бесплатные», - говорится в сообщении.

Филевский парк приглашает всех желающих в школу саберфайтинга. Там проводят поединки в стилистике киносаги «Звездные войны», в которых соперники выступают в джедайских костюмах, а вместо классических рапир или шпаг используют световые мечи. Многие воспитанники школы — призеры чемпионатов России по фехтованию, а ее тренеры работали в Голливуде, а также снимались в батальных сценах отечественных фильмов. Среди них «Золотая Орда», «Викинг», «Легенда о Коловрате».

«Научиться обращаться со световым мечом могут как дети, так и взрослые. Школа расположена в арт-студии «Филька», слева от центральной аллеи. Для ребят от семи до 14 лет мастер-классы проводятся по вторникам с 19:30 до 20:30. Взрослых ждут на тренировках по саберфайтингу по вторникам с 20:30 до 23:00 и по четвергам с 19:30 до 23:00. На бесплатные занятия нужно записаться по телефону: +7 (903) 559-88-32», - добавляется в материале.

В парке «Северное Тушино» на площадке «Колизей» тоже можно обучиться фехтованию, а также владению казачьим оружием — шашкой. Занятия по фланкировке — искусству владения шашкой — проходят на танцевальной площадке «Колизей» по вторникам с 18:00 до 19:00.

«Они рассчитаны на гостей парка старше 18 лет. На уроках используются точные копии казачьих шашек с незаточенной режущей кромкой. Защитная экипировка не требуется. На первых двух занятиях шашку будут выдавать бесплатно. Но если решите продолжить обучение, нужно будет приобрести собственную шашку для фланкировки. Переносить ее можно в особом чехле или кейсе. Такие шашки имеют паспорт, в котором указано, что это не оружие. Записаться на урок можно по телефону: +7 (926) 210-56-68», - уточняется в материале.

На той же площадке по средам с 18:00 до 19:00 обучают мастерству кнутового фристайла — своеобразному фехтованию кнутами. Преподаватели курса проводят зрелищные выступления, например «Двадцать свечей за сорок секунд». За короткий промежуток времени мастер одним ударом гасит пламя свечей, при этом не повреждая их. Записываться на занятия по кнутовому фристайлу также необходимо по телефону: +7 (926) 210-56-68. Они рассчитаны на гостей парка старше 18 лет.

А в Таганском парке по субботам с 15:00 до 16:00 в центре творчества проходят бесплатные занятия для детей от четырех лет по песочной анимации. Самые маленькие гости парка учатся делать первые рисунки в песочнице с плоской поверхностью, а ребята постарше создают собственные мультфильмы на специальных световых столах. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 912-38-83.

Тем, кому интересна тема разумного потребления, сохраняющего окружающую природу, стоит посетить научно-познавательный центр «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Там регулярно проводятся бесплатные экологические мастер-классы «Лаборатория ненужных вещей. Кружок по творческой переработке ненужных вещей». На занятиях рассказывают о том, как сберечь природу с помощью вторичной переработки, и учат делать предметы интерьера и украшения из старых пуговиц, картона, бисера и пластиковых бутылок.

Занятия проводятся по пятницам в 16:00 и в 18:00, субботам в 12:00, 14:00, 16:00 и в 18:00 и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00 и в 18:00. Вход свободный, предварительная регистрация не нужна.

А для тех, кто предпочитает развлечениям получение новых профессиональных навыков, в Перовском парке работает проект «Фабрика SMM». Здесь рассказывают о том, как раскрутить аккаунт в соцсетях и что нужно для продвижения своей страницы. Занятия будут проходить по средам до конца лета. Учеников ждут на главной сцене парка, начало лекций в 19:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

В этом летнем сезоне в московских парках организовали бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых. Например, в парке Горького можно заняться изучением иностранных языков, а в Нескучном саду — фитнесом. Кроме того, в парках создана разнообразная инфраструктура для занятий спортом: есть площадки для воркаута, корты, футбольные поля, дорожки для бега, велодорожки, а также пункты проката спортивного инвентаря, самокатов, сегвеев и велосипедов.