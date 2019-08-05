РИАМО - 5 авг. Столичный комитет по туризму выявил по хештегам в Instagram самые популярные достопримечательности столицы среди пользователей данного сервиса, в частности, они чаще направляются к Кремлю и Красной площади, а также много публикаций, связанных с ВДНХ и деловым центром «Москва-Сити», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва с каждым годом становится популярнее у туристов. Только за прошлый год ее посетили 23,5 миллионов человек, из которых 5,5 миллионов — иностранцы. А по сравнению с 2010 годом поток гостей увеличился на 84%», - говорится в сообщении.

С ростом числа туристов увеличивается и количество фотографий столицы в соцсетях. По итогам 2017 года Москва заняла второе место среди самых фотографируемых городов мира по версии Instagram. Опираясь на мнения пользователей, комитет по туризму подготовил рейтинг наиболее популярных достопримечательностей города.

«Оказавшись в Москве, туристы обычно в первую очередь направляются в сторону Кремля и Красной площади. С хэштэгами #красная площадь, #redsquare и #кремль суммарно опубликовано более 4,13 миллиона фото и видео. Фотографии красных башен Кремля с курантами, храма Василия Блаженного, Кремлевской стены в Instagram — верный способ показать подписчикам, что вы находитесь в российской столице. Это такие же безошибочно узнаваемые символы, как Эйфелева башня или Биг-Бен», - добавляется в материале.

С Красной площади можно выйти на Никольскую улицу, которая стала знаменитой во всем мире во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу. Болельщики из разных стран собирались здесь, чтобы праздновать победы и переживать поражения своих сборных. Сейчас здесь выступают с импровизированными концертами уличные артисты, работают многочисленные кафе и рестораны. Хэштэг #никольская тоже довольно популярен — его использовали в более чем 80 тысячах публикаций.

«ВДНХ вернула себе статус главной выставки страны, любимого места отдыха москвичей и туристов. Обновленная территория стала одной из ярчайших достопримечательностей Европы. Гостей привлекают уникальные павильоны и фонтаны, регулярные экспозиции и выставки музеев, творческие ярмарки. Тут можно посидеть на природе, сходить в кафе или ресторан, посмотреть на достопримечательности, принять участие в народных гуляньях, мастер-классах, насладиться театральными представлениями, выступлениями и концертами», - уточняется на сайте.

В этом году ВДНХ празднует свой 80-летний юбилей. Число публикаций в Instagram уже превысило 1,9 миллиона.

Арбат манит жителей и приезжих своей неповторимой атмосферой. Здесь современные постройки соседствуют со старинными зданиями. Еще в XVIII веке улицу начали заселять именитые дворянские семьи: Долгорукие, Кропоткины, Ростопчины, Шереметевы, Трубецкие, Голицыны. Здесь в разные годы жили Александр Пушкин, Булат Окуджава и семьи партийных советских чиновников. Старинную московскую улицу протяженностью всего 1,2 тысячи метров пользователи отметили на фотографиях свыше 840 тысяч раз.

«Деловой центр «Москва-Сити» в районе Пресненской набережной — одна из новейших достопримечательностей города. Комплекс образуют почти 20 небоскребов, самый высокий из которых достигает 374 метра. Это уже сложившийся деловой район с особой средой. Здесь расположены офисы и апартаменты, дорогие рестораны и магазины, а также смотровая площадка на 89-м этаже, с которой открывается вид на весь город», - говорится на сайте.

По своей популярности хештег #москвасити обогнал даже хэштэг Красной площади, набрав свыше 4,8 миллиона публикаций.

Здание МГУ на Воробьевых горах — символ российского высшего образования. Сегодня здание является ярким образцом сталинского ампира и одним из архитектурных символов столицы. В Instagram хештег #мгу собрал около 800 тысяч публикаций.

Еще одно место, любимое туристами, — парк Победы на Поклонной горе. Хештегом #паркпобеды отмечено более 512 публикаций, еще 118 тысяч постов содержат хештег #поклоннаягора, а также хештег #триумфальнаяарка использован более 55 тысяч раз.