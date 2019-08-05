РИАМО – 5 авг. Следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины на скоростном поезде маршрута Санкт-Петербург – Москва, организована доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня на крыше скоростного поезда «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург – Москва обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.