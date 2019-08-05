РИАМО - 5 авг. Сразу несколько снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, угроза жизни населения отсутствует, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 14:50 4 августа поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» об обнаружении девяти 45 миллиметровых артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной Войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УВД Наро-Фоминского городского округа. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов силами министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

Также 3 августа в 14:56 поступило сообщение о найденном снаряде в Одинцовском городском округе. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД России по городского округа.