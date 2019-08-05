РИАМО – 5 авг. Специальный онлайн-сервис разработали в Москве для предпринимателей, программа которого оценит знания бизнесмена, а также порекомендует актуальные именно для него обучающие мероприятия, спецпроекты и курсы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый онлайн-сервис для московских предпринимателей под названием «Индивидуальная траектория развития» (ИТР) разработали в ГБУ «Малый бизнес Москвы». Он доступен в личном кабинете на портале mbm.ru», – говорится в сообщении.

ИТР помогает пользователям оценить уровень своих компетенций и создать персональный план получения недостающих знаний и умений. На первоначальном этапе сервис предлагает пройти тест на определение уровня hard (профессиональных) и soft (личностных) skills, установить бизнес-цель, которой предприниматель хочет достичь. На основе этой информации ИТР рекомендует пользователям актуальные именно для них обучающие мероприятия, спецпроекты и онлайн-курсы.

«Чтобы быть успешными, предпринимателям нужно постоянно совершенствовать свои компетенции. Город предлагает бизнесу множество программ для комплексного обучения. Сориентироваться в них и выбрать самые полезные для себя поможет новый персонализированный сервис. Он довольно гибкий. Индивидуальный план обучения можно корректировать, например, по результатам промежуточных тестов», – дополнила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Если данные тестов покажут, что предпринимателю не хватает знаний в сфере финансовых инструментов, ему предложат посетить практическую конференцию «Финансы для развития малого бизнеса». Тем, кому надо разобраться в тонкостях налогообложения для бизнеса, порекомендуют принять участие в семинаре «Региональные налоговые льготы для предпринимателей города Москвы». А если тестирование покажет, что бизнесмену необходимы знания по маркетингу, ИТР может порекомендовать семинар «SEO: ликбез и интерактив. Нужно ли продвижение именно вам?».

По словам Сергуниной, новый сервис рассчитан как на предпринимателей с опытом ведения бизнеса, так и на тех, кто только начинает пробовать себя в нем. Так, для начинающих бизнесменов ИТР рекомендует пройти бесплатное обучение в «Стартап-школе МБМ». В первом полугодии 2019-го это сделали более тысячи горожан. Занятия проводятся с понедельника по пятницу, в одну группу могут войти до 50 человек.

За пять дней слушатели получают необходимый минимум знаний для открытия бизнеса. Кроме того, им рассказывают о возможностях, которые город предоставляет предпринимателям.

Mbm.ru – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение занимается бесплатной консультационной и образовательной поддержкой столичных предпринимателей. На сайте представлено 11 бесплатных онлайн-сервисов для владельцев бизнеса.

В Москве существует множество инструментов помощи предпринимателям, которые постоянно развиваются. К примеру, в ближайшее время планируют утвердить новую программу поддержки бизнеса. Речь идет о субсидиях для предпринимателей, работающих по франшизе. Город поможет им в приобретении оборудования, погашении лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до 35 процентов документально подтвержденных вложений.

Кроме того, субсидии от правительства Москвы в размере до трех миллионов рублей могут получить компании-экспортеры, зарегистрированные в столице не менее шести месяцев. Прием заявок на получение финансовой поддержки стартовал 25 июля и продлится до 15 ноября этого года.

По всем вопросам, связанным с малым и средним бизнесом в Москве, можно обращаться по телефону: 8(495)225-14-14. Единая справочная служба работает по будням с 09:00 до 18:00.