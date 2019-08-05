РИАМО - 5 авг. В столичном парке «Филатов луг» в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории в этом году создадут экологическую тропу, длина которой составит около 2 километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В парке «Филатов луг» начали обустраивать экологическую тропу, где местные жители смогут отдохнуть от городской суеты. Раньше здесь располагались стихийные и неорганизованные места отдыха, было много сухостоя и поросли, отсутствовало освещение. В ходе комплексного благоустройства запущенная территория превратится в чистый и комфортный районный парк», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты заняты созданием каркаса будущего прогулочного маршрута. Длина экотропы составит около 2 километров, на ней организуют 16 зон отдыха площадью от 50 до 125 квадратных метров. Учитывая особенности территории, их замостят досками из хвойных пород деревьев.

«Изюминкой этого прогулочного маршрута и площадок для отдыха станут разнообразные перголы. Их обустроят в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Здесь появятся угловые перголы с садовыми качелями и со встроенными лавочками, а также арочные перголы», — сказал представитель департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, чтобы по экотропе можно было гулять в любое время суток, вдоль нее установят опоры освещения, а перголы выделят при помощи архитектурно-художественной подсветки. Свет от нее будет мягким и теплым, она не потревожит обитающих в парке животных.

Проект благоустройства составлен так, чтобы новая инфраструктура «Филатова луга» максимально гармонировала с природой. Завершить работы планируется до конца 2019 года.