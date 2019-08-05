РИАМО – 5 авг. Зацепер погиб на железной дороге, его труп был найден на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«УТ МВД России по ЦФО проводится проверка по факту смертельного травмирования зацепера на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Тело с признаками электротравмы обнаружено на крыше скоростного электропоезда «Сапсан», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поезд следовал из Санкт- Петербурга в Москву.