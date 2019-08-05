РИАМО - 5 авг. Заслуженный артист России Николай Бандурин уже несколько месяцев занимается восстановлением своего сгоревшего дома в подмосковном Пушкинском городском округе. Однако сейчас стройку пришлось приостановить – денег на оплату материалов и работу строителей не осталось. После пожара Бандуриным помогали всем миром и деньги шли «не смолкая», теперь же их поток прекратился. О тем, где он живет сейчас, насколько удалось отстроить новый дом и как звезды отечественной эстрады готовы поддержать в беде, Бандурин рассказал РИАМО.

ПОСЛЕ ПОЖАРА ОСТАЛОСЬ 70 РУБЛЕЙ

Пожар в частном доме Бандуриных в поселке Костино произошел в декабре прошлого года. Семья юмориста лишилась не только жилья – в огне пропали документы и деньги, кроме того, пострадала жена артиста Марина Бандурина. Накануне пожара Бандурин испытал еще один удар – обанкротилась компания СРВК, с которой он сотрудничал и в которую инвестировал часть собственных средств.

«Сначала они лопнули и у меня все деньги прогорели, а потом еще и пожар случился. Я выбежал в одних трусах, у меня было 70 рублей в кармане - все! Никаких накоплений, не осталось вообще ничего. Для меня это был, конечно, финансовый удар и шок. Сейчас пытаемся как-то выкарабкиваться», - отметил Бандурин.

Он также рассказал о здоровье супруги. По словам артиста, практически все ожоги у женщины затянулись, но эмоционально «остался осадок».

«Стрессовые ситуации не проходят просто так, но в принципе уже более-менее», - сказал Бандурин.

Он отметил, что в настоящее время снимает квартиру в Пушкине, где живет вместе с женой, больной матерью и другими родственниками. Рядом располагается детский сад, в который ходит внук артиста, недалеко находится и восстанавливаемый дом.

ОДНИ СТЕНЫ

Новый дом вместо сгоревшего строят на том же фундаменте, который был дополнительно усилен. На данный момент уже возвели стены первого этажа, но работы приостановлены.

«Те деньги, которые тогда удалось заработать, те деньги, которые собрали наши друзья и так далее - эти деньги закончились. С их помощью мы сделали первый этап и построили стены первого этажа», - сказал Бандурин.

По его словам, основная проблема при отстройке дома – финансовая.

«Бесплатно сейчас никто ничего не делает. Здесь есть стоимость и материалов, и работы, и прочего. Поскольку денежные вливания кончились, пришлось остановить и заморозить стройку. Стены стоят и благополучно мокнут под московскими дождями. И все - пока что тишина», - добавил артист.

Сбор денежных средств для семьи погорельцев начался в первые же дни после пожара. Откликнулись не только коллеги, но и поклонники артиста.

«Когда дом еще горел, наши соседи-друзья поймали жену и дочку и выложили номера их банковских карт в интернет с объяснениями ситуации. Начался сбор денег и очень многие откликнулись - коллеги, друзья и просто неравнодушные люди. Первые три дня деньги приходили просто не смолкая. Потом денежных средств приходило все меньше и в итоге процесс, естественно, остановился», - резюмировал Бандурин.

ПОДДЕРЖКА ОТ КОЛЛЕГ

По словам артиста, коллеги готовы поддерживать его и дальше. Так, 12 октября в столичном культурном центре «Меридиан» состоится концерт звезд отечественной эстрады и юмора в поддержку Бандурина и его семьи. Все участники концерта отказались от своих гонораров.

«Очень много артистов откликнулось, наших коллег, которые готовы бесплатно прийти и выступить. Главное, чтобы люди пришли. Я надеюсь, что будут хорошие сборы, что придет достаточное количество зрителей. Ребята все отказались от гонораров. Будем надеяться, что удастся собрать что-то», - сказал Бандурин.

По его словам, предварительно свое участие в концерте подтвердили Евгений Петросян, Виктор Рыбин, Марина и Владимир Девятовы, Вячеслав Добрынин, Катя Лель, группа «Экс-ББ» - список получился внушительным.

«Это не весь список, потому что он еще будет меняться. Там предварительно гораздо большее количество артистов дали согласие, но гастрольный график у всех меняется. Кто-то отпадет, кто-то наоборот появится», - добавил Бандурин.

Он также подчеркнул, что сам обязательно выйдет на сцену «Меридиана» вместе со своими друзьями.