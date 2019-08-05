РИАМО - 5 авг. На территории Москвы и Подмосковья ожидаются северо-западный ветер со скоростью 11 метров в секунду, дождь и облачность, а максимальная температура не превысит плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в малоградиентном барическом поле. При переменной облачности местами прольются небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - 14-16, по области - 14-17 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%. Среднесуточная температура воздуха пока отстает от нормы на 6-7 градусов.

Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей, которых в последние годы становится все больше и больше.

«Такие погодные условия стали причиной роста метеообусловленных обострений, ухудшения самочувствия при таких распространенных заболеваниях, как остеоартрозы и другие болезни суставов и позвоночника воспалительного характера, сердечно-сосудистые и вегетативные нарушения», - уточняют синопитики.

В Москве также прогнозируют теплую вторую половину августа, показания термометров могут превысить нормальные значения.