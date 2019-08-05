Легендарный шансонье Вилли Токарев скончался в Москве 4 августа 2019 года на 85-м году жизни. Почетный гражданин Таганского района Москвы, он еще в 70-х эмигрировал в США, но в перестройку уже собирал залы в СССР и в 90-х стал настоящим символом русского шансона. Обозреватель РИАМО выбрала самые известные хиты звезды русского шансона Вилли Токарева.

Из Мурманска – в Нью-Йорк

Вилен Иванович Токарев родился в 1934 году в Адыгее в семье кубанских казаков и получил свое имя в честь В. И. Ленина, а в 40 лет оказался одним из самых известных советских иммигрантов «третьей волны».

После морской службы на корабле кочегаром Токарев обосновался в Ленинграде, где окончил консерваторию имени Римского-Корсакова по классу контрабаса и работал в музыкальных коллективах, в том числе у Александра Броневицкого в ансамбле «Дружба» и стал автором песни Эдиты Пьехи «Дождь».

В связи с гонениями на джазовую музыку в 70-х годах Токарев переезжает из Ленинграда в Мурманск, где выступает в ресторанах с собственными роизведениями и исполняет песню «Мурманчаночка».

В 1974 году в числе эмигрантов третьей волны Токарев эмигрирует в США, где зарабатывает на жизнь разнорабочим – курьером и таксистом – и записывает свой первый заграничный альбом «А жизнь — она всегда прекрасна», а затем и хитовую пластинку «В шумном балагане», которая стала популярной среди русскоязычных иммигрантов в Штатах.

«В шумном балагане»

В начале 80-х на Брайтон-Бич русский шансонье Вилен перевоплощается в Вилли и успешно выступает в русских ресторанах «Садко» и «Одесса».

В конце 80-х и начале лихих 90-х звезда русского шансона возвращается в Россию, успешно гастролирует и обосновывается в самом центре Москвы. В «нулевых» Вилли Токарева приглашают на концерты особенно популярного то время шансона как истинного законодателя жанра.

В воскресенье многие друзья, коллеги по музыкальному цеху и поклонники творчества Вилли Токарева, в их числе Эдита Пьеха и Михаил Шуфутинский, делились воспоминаниями о нем в интервью и соцсетях. Власти Москвы готовы рассмотреть вопрос об увековечивании памяти легенды русского шансона, об этом заявили в Мосгордуме.

Друзья и поклонники Вилли Токарева скорбят о смерти музыканта в соцсетях>>

«Небоскребы, небоскребы…»

Хит Вилли Токарева «Небоскребы» стал настоящим гимном «маленького человека» в огромном заграничном мегаполисе.

«Чубчик кучерявый»

Легендарная блатная песня про «чубчик кучерявый» родилась еще до революции 1917 года и считается народной, она путешествовала по эмигрантским диаспорам и, конечно, нашла свое место в репертуаре Вилли Токарева.

«Люба, Любонька»

По признанию самого Вилли Токарева, он подарил эту песню восходящей звезде русского шансона Любови Успенской, которая в 80-х выступала в ресторане «Садко» на Брайтон-Бич.

«Тетя Хая»

В репертуаре Вилли Токарева было много песен из числа тех, которые приписываются блатному фольклору, среди них и известная песня про «тетю Хаю».

«Стаканчики»

Материал подготовлен на основе открытых источников