РИАМО - 4 авг. Спортсменки из Подмосковья завоевали бронзовые награды в эстафете 100 - 200 - 300 – 400 метров на IX летней Спартакиаде учащихся России по легкой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Чебоксарах со 2 по 4 августа.

«В составе эстафетной команды сборной Московской области в соревнованиях принимали участие спортсменки Полина Чернобай, Вероника Архипова и Ксения Коротченко. С результатом 2:11,70 в эстафете 100 - 200 - 300 – 400 метров подмосковные юниорки стали третьими», — говорится в сообщении.

Золото у сборной команды Краснодарского края (2:06,38), серебро завоевали представительницы Свердловской области – 2:10,94.

«Эти старты чрезвычайно важны для молодых спортсменов, которым в самом ближайшем будущем предстоит выйти в большой спорт и представлять не только Московскую область, а, вполне возможно, и всю нашу страну на международных стартах. Уверен, что у многих наших призеров этой Спартакиады впереди большое спортивное будущее», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.